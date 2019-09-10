Факты ICTV – Выпуск 7:45 (10.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС состоятся на следующей неделе – 19 сентября; как помочь одиночеству – этим вопросом задаются теперь и разработчики техники. Два решения представили на выставке электроники, которая проходит в Берлине.

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