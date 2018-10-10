Факты ICTV – Выпуск 7:45 (10.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Петр Порошенко предлагает проконсультироваться с НАТО о вопросе сохранения боеприпасов; сегодня в Стамбуле экзархи Вселенского Патриарха будет отчитываться о ситуации с церковью в Украине; шведский автобренд Polestar начал сбор предсерийной модели своего дебютного суперкупе под названием One.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-10
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