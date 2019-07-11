Факты ICTV – Выпуск 7:45 (11.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оккупационные войска ударили по Тарамчуку, Новолуганскому и Зайцево, враг бил из минометов и пулеметов; о мирном урегулировании ситуации на Донбассе накануне говорили в Соединенных штатах, там состоялась встреча советника Дональда Трампа Джона Болтона с секретарем СНБО Александром Данилюком, европейское княжество Монако стало первым государством на планете, полностью покрытой связью пятого поколения 5G.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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