Факты ICTV – Выпуск 7:45 (11.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия не сможет увеличить объемы газа, который прокачивает в Европу через Германию по трубопроводу Северный поток. Соответствующее решение накануне принял суд Евросоюза; 18 лет прошло с масштабного теракта в истории Соединенных Штатов.

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