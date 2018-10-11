Факты ICTV – Выпуск 7:45 (11.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 2 погибли, 5 пострадали – на Львовщине столкнулись рейсовый автобус с легковушкой; в Черкасской области участились случаи отравлений грибами; нынешний рейтинг лучших работодателей мира обнародовал журнал Forbes.

Опубликовано Октябрь, 11 в 10:45



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