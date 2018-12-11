Факты ICTV – Выпуск 7:45 (11.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 3 га полей вокруг военных складов у Ични, осталось расчистить пиротехникам; нынешних нобелевских лауреатов торжественно чествовали накануне в Норвегии и Швеции; у Меган Маркл и принца Гарри будет двойня.

Опубликовано Декабрь, 11 в 11:08



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