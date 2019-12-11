Факты ICTV – Выпуск 7:45 (11.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Олег Сенцов стал на воинский учет, об этом бывший политзаключенный Кремля написал на своей странице в Facebook; президент США Дональд Трамп принял российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Овальном кабинете Белого дома; продвигаться к решению конфликта на Донбассе призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.