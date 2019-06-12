Факты ICTV – Выпуск 7:45 (12.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: министр иностранных дел Украины Павел Климкин опять призвал народных депутатов поддержать его отставку; в Соединенных Штатах в разгаре публичные словесные перепалки – перед президентскими выборами, которые состоятся в следующем году.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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