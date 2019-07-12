Факты ICTV – Выпуск 7:45 (12.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой растет количество обстрелов, от полуночи украинские позиции обстреляли уже 5 раз; еще 760 тысяч евро выделяет Германия в помощь пострадавшим из-за войны на Донбассе; украинцы, живущие в Италии, теперь имеют свою церковь, Папа Римский Франциск создал там Апостольский экзархат для верующих Украинской греко-католической церкви.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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