Факты ICTV – Выпуск 7:45 (12.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: все освобождены пленные в удовлетворительном состоянии. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова; неделя моды закончился накануне в Нью-Йорке показом коллекции Майкла Корса. Увидеть его предложения на следующую весну пришли голливудские звезды-поклонницы его дизайна.

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