Факты ICTV – Выпуск 7:45 (12.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в СБУ сообщили о новой попытке российских хакеров вмешаться в информационно-телекоммуникационные системы государственных органов; мощный торнадо, а потом еще и град нанес разрушений в австралийском штате Квинсленд; Ferrari представила уникальные cпидстеры – машины, которые начнут новое семейство Monza – Ferrari Monza SP1 и Ferrari Monza SP2.

Опубликовано Октябрь, 12 в 10:34



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