Факты ICTV – Выпуск 7:45 (12.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина попала в список актуальных международных приоритетов Евросоюза, который очертила накануне Верховный комиссар по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Моґерини; о новом компьютерном вирусе, замаскированного под сообщение от государственных учреждений, предупреждают специалисты департамента киберполиции Украины.

Опубликовано Декабрь, 12 в 11:09



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