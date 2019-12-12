Факты ICTV – Выпуск 7:45 (12.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на заседании парламента депутаты планируют рассмотреть законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей; по всей Британии открываются избирательные участки, в стране досрочные парламентские выборы; над Киевом густой туман, объявили желтый уровень опасности.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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