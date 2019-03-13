Факты ICTV – Выпуск 7:45 (13.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: американское оборонное ведомство просит Конгресс выделить Украине в 2020 финансовом году 250 млн долларов; в центре Хмельницкого на большом экране возле филармонии транслировали порно вместо рекламы; немецкий Mercedes-Benz обнародовал цену своего купе модельного ряда 2020 – CLA.

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