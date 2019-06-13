Факты ICTV – Выпуск 7:45 (13.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается снова встретиться с Путиным – на полях саммита Большой Двадцатки; Евросоюз ожидает, что Россия немедленно освободит всех татар, задержанных в незаконно захваченном ею Крыму.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15

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