Факты ICTV – Выпуск 7:45 (13.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 10 гектаров леса горит на территории Черниговского военного полигона; в Киеве открылась 16 встреча Ялтинской Европейской Стратегии; компания Apple вновь подорожала – ее капитализация уже второй раз преодолела психологическую отметку в триллион долларов.

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