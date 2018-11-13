Факты ICTV – Выпуск 7:45 (13.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Кривом Роге удалось запустить четыре котельные; Петр Порошенко встретиться с представителями УПЦ Московского патриархата; вышел трейлер первого игрового фильма по мотивам вселенной Покемонов.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-13
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