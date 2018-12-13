Факты ICTV – Выпуск 7:45 (13.12.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: капитан захваченного Россией в Керченском проливе буксира Яны Капу Олег Мельничук отказался давать показания российским следователям; резолюцию по агрессии России в Азовском море принял Сенат Чехии; с сегодняшнего дня в прокат выходит приключенческий боевик Аквамен.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-13
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