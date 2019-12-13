Факты ICTV – Выпуск 7:45 (13.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: до часу ночи продолжались обыски в квартире Юлии Кузьменко – одной из пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета; носить светоотражающие элементы на одежде в темное время суток призывают пешеходов черкасские водители; Минские соглашения должны быть изменены, хотя это будет очень сложно сделать – заявил президент Владимир Зеленский.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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