Факты ICTV — Выпуск 7:45 (14.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 325 украинцев за минувшие сутки заболели Covid-19; оккупанты утром уже дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе; Volkswagen начинает продажи заряженной версии своего кроссовера Atlas Cross Sport.

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