Факты ICTV – Выпуск 7:45 (14.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве сегодня верующие Московского патриархата собираются протестовать под стенами парламента; российские оккупанты хвастаются запуском нового завода винодельческой компании Золотая балка в захваченном Крыму; компания миллиардера Ричарда Брэнсона провела успешный тестовый запуск в космос туристического космоплана Вирджин Ґелактик.

Опубликовано Декабрь, 14 в 10:52



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