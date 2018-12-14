Факты ICTV – Выпуск 7:45 (14.12.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве сегодня верующие Московского патриархата собираются протестовать под стенами парламента; российские оккупанты хвастаются запуском нового завода винодельческой компании Золотая балка в захваченном Крыму; компания миллиардера Ричарда Брэнсона провела успешный тестовый запуск в космос туристического космоплана Вирджин Ґелактик.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-14
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