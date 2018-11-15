Факты ICTV – Выпуск 7:45 (15.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте один украинский армеец ранен; ночью в Херсоне начали подавать отопление в детские сады, школы и больницы; в ООН сегодня вновь будут говорить о нарушении прав человека в захваченном Россией Крыму.

Опубликовано Ноябрь, 15 в 9:03



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