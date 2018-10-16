Факты ICTV – Выпуск 7:45 (16.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: православные россияне не смогут молиться на горе Афон; с сегодняшнего дня в Украине снова обещают штрафовать за превышение скорости; на Волыни установили самый большой в Украине памятник пчеле.

Опубликовано Октябрь, 16 в 10:48



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