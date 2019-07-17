Факты ICTV – Выпуск 7:45 (17.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ровно 5 лет со дня трагедии МН-17; пробки на два месяца гарантированы. Центральный мост Днепра полностью перекрыли; Чешский автобренд Skoda запустил в производство свой новый компактный кроссовер Kamiq.

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