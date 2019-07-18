Факты ICTV – Выпуск 7:45 (18.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пленных украинских моряков Россия может отпустить осенью – прогнозирует адвокат Илья Новиков; 20-летняя девушка хотела купить авто в салоне на деньги, напечатанные обычным принтером на обычной бумаге.

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