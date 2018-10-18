Факты ICTV – Выпуск 7:45 (18.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: возросло число погибших из-за страшной стрельбы в колледже Керчи; за минувшие сутки на передовой было 9 вражеских обстрелов; за минувшие сутки на передовой было 9 вражеских обстрелов.

Опубликовано Октябрь, 18 в 9:56



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.