Факты ICTV – Выпуск 7:45 (18.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сутки на востоке снова прошли неспокойно; в Минске состоится первая встреча трехсторонней контактной группы после Нормандского саммита; мирные жители снова гибнут в Сирии из-за авиаударов россиян и войск Башара Асада.

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