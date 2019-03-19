Факты ICTV – Выпуск 7:45 (19.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на президентских выборах в Украине будут работать около тысячи иностранных наблюдателей; 4 года колонии – такой приговор вынес российский суд известному чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву; спасти от гибели так называемых смартфонных зомби – такую миссию назначила себе власть южнокорейского города Ильсан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.