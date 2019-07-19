Факты ICTV – Выпуск 7:45 (19.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российское приложение для смартфонов FaceApp, который показывает, как человек будет выглядеть в старости, должно исследовать ФБР; целую спасательную операцию организовали на одном из курортов Испании. На пляже исчез белорусский отдыхающий.

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