Факты ICTV — Выпуск 7:45 (19.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Христя Фриланд — теперь министр финансов Канады; власть первого белорусского города Гродно пошла на уступки демонстрантам и выполнила их главные требования; уникальное городище скифского времени в Полтавской области под угрозой уничтожения из-за строительства газовой скважины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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