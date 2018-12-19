Факты ICTV – Выпуск 7:45 (19.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня; Фольксваген начал дорожные тесты своего нового серийного электрокара ID; выставка самых противных для неподготовленных потребителей блюд открылась в Лос-Анджелесе.

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