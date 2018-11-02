Факты ICTV – Выпуск 7:45 (2.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 2.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в мире сегодня отмечают международный день прекращения безнаказанности преступлений против журналистов; новый президент Кубы Мигель Диас-Канель с первым международным визитом отправился в Москву; на выходных в Киеве обещали начать демонтаж Шулявского путепровода. Мост закроют на полтора года.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 10:55



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