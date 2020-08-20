Факты ICTV — Выпуск 7:45 (20.08.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четыре новых участка разведения сил на Донбассе согласовали на заседании Трехсторонней контактной группы; протесты тысяч белорусов не останавливают Лукашенко; Владислава Мангера и экс-помощника депутата облдержадминистации Алексея Левина суд арестовал до 18 октября 2020 года.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.
2020-08-20
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