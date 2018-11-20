Факты ICTV – Выпуск 7:45 (20.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Соединенных Штатах – снова стрельба. Погибли четверо; евробляхеры выходят на акцию неповиновения и перекрывают движение; в столице стартуют трехдневные общегородские тренировки спасателей, будут звучать сирены, поэтому киевлян просят не паниковать.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 9:57



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