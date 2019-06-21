Факты ICTV – Выпуск 7:45 (21.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: основная версия гибели Дмитрия Тымчука – самоубийство; 18 обстрелов со стороны боевиков зафиксированы на Донбассе за минувшие сутки; в Польшу снова начала поступать загрязненная нефть из России.

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