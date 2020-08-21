Факты ICTV — Выпуск 7:45 (21.08.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Международной космической станции накануне произошла утечка воздуха; в Омск из Германии прилетит самолет с медиками и оборудованием, чтобы забрать отравленного оппозиционера Алексея Навального; СБУ разоблачила экс-чиновницу Херсонской области, которая шпионила на Россию.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.
2020-08-21
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