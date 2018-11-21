Факты ICTV – Выпуск 7:45 (21.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Одессе в масштабную аварию попала скорая с пациенткой. По данным информационного агентства УНИАН, дорожно-транспортное-происшествие произошло поздно вечером; нефть дешевеет – цена барреля марки Брент опустилась ниже 62 долларов; завтра у американцев – одно из крупнейших государственных и одновременно семейных праздников: День благодарения.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-21
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