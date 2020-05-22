Факты ICTV — Выпуск 7:45 (22.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: США выйдут из международного соглашения об открытом небе, об этом прямо говорит президент Дональд Трамп и уже готов сделать официальное объявление; в Харькове артисты оперы и балета сыграли карантинное представление в гримерных, под балконом многоэтажки и в собственных квартирах; эти выходные в Украине будут холодными и мокрыми.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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