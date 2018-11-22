Факты ICTV – Выпуск 7:45 (22.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: встреча нормандской четверки – Украины, России, Германии и Франции состоится на следующей неделе в Берлине; столичная прокуратура разоблачила полицейского-взяточника. Тот требовал 100 тыс. грн; японская Toyota представила новое поколение своего популярного седана – Corolla.

Опубликовано Ноябрь, 22 в 10:13



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