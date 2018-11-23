Факты ICTV – Выпуск 7:45 (23.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тысячи финнов сегодня придут на работу с детьми. Акция с таким названием происходит сейчас в стране; Пизанская башня может потерять свой легендарный наклон. Здание выровнялась за последние 20 лет на 4 сантиметра; южно-корейский автопроизводитель Hyundai представил концептуальную модель нового электрокара Saga.

Опубликовано Ноябрь, 23 в 10:39



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