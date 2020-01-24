Факты ICTV – Выпуск 7:45 (24.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Джордж Сорос инвестирует миллиард долларов в борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата; увеличивается количество инфицированных смертельным коронавируса в Китае; российско-оккупационные войска обстреляли позиции наших бойцов вблизи Талаковки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.