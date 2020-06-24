Факты ICTV — Выпуск 7:45 (24.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Западной Украине бушует непогода: в Черновицкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях подтоплены города и села; после трех месяцев карантина открылся львовский аэропорт; предварительный список стран, для которых Евросоюз откроет границы уже с 1 июля, получило американское издание The New York Times.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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