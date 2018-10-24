Факты ICTV – Выпуск 7:45 (24.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: десяток обстрелов и один ранен боец на Донбассе; в Харькове школьники и взрослые фактически затравили ребенка через кусок торта; почти 10 тысяч участников бежали международный марафон на юге Китая.

Опубликовано Октябрь, 24 в 9:30



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