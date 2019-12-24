Факты ICTV – Выпуск 7:45 (24.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: чрезвычайное положение объявили в Галапагосах из-за утечки нефти. У островов с уникальной экосистемой потерпела крушение баржа, на которой было 2,5 тыс. литров сырья; во Франции запретили продавать зимой местные летние овощи и фрукты. Такое решение принял Национальный комитет по органическому сельскому хозяйству.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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