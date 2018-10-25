Факты ICTV – Выпуск 7:45 (25.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой полтора десятка обстрелов и один раненный защитник; НАТО вместе с союзниками начинают масштабные со времен холодной войны обучения; государство будет оплачивать аренду жилья полицейским.

Опубликовано Октябрь, 25 в 9:46



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.