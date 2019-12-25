Факты ICTV – Выпуск 7:45 (25.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: к примирению и согласию призвала соотечественников британская королева Елизавета в рождественском обращении; в оккупированном Крыму продают украинские елки из Ивано-Франковска, Mercedes начал продажи своего второго полностью электрического авто Mercedes eSprinter.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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