Факты ICTV – Выпуск 7:45 (26.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: знаменитости которые теперь будут работать на компанию Apple; авиакомпании British Airways случайно приземлились не там, где надо. Пассажиры летели в Германию, а попали в Шотландии; немецкий Volkswagen полностью прекращает производство культового компактного авто Битл, который за почти 70 лет стал символом народного автомобиля.

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