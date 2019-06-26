Факты ICTV – Выпуск 7:45 (26.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за последние сутки на востоке пятеро раненых украинских военных и двое армейцев потерпели боевого травмирования; социальная сеть Facebook внесла Украину в список стран, где политическая реклама проверяется тщательно.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15

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