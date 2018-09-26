Факты ICTV – Выпуск 7:45 (26.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в результате вражеских обстрелов 5 наших защитников ранены на Донбассе; Петр Порошенко призвал ООН ввести миротворческую миссию на Донбасс; в столице появились камеры хранения для собак.

Опубликовано Сентябрь, 26 в 10:34



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