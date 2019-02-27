Факты ICTV – Выпуск 7:45 (27.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четверо украинских воинов ранены на фронте; пробки в Москве и возле нее, вчера движение было заблокировано потому, что там ехал конвой с двумя межконтинентальными баллистическими ракетами; Peugeot готовит к премьере свой субкомпактный хэтчбек.

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